Expériences Scientifiques Délirantes ! Avec le Carrefour des Sciences et des Arts Cahors, 26 octobre 2021, Cahors.

Expériences Scientifiques Délirantes ! Avec le Carrefour des Sciences et des Arts 2021-10-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-26 16:30:00 16:30:00 Carrefour des Sciences et des Arts 10 boulevard Gambetta

Cahors Lot Cahors

16 EUR Et si on s’amusait avec les sciences ?! Viens réaliser des expériences étonnantes, à bulles, en couleurs, visibles, invisibles, folles et délirantes !

Comment changer la couleur d’un liquide ?

Comment faire décoller une fusée ?

Comment fabriquer du gaz carbonique ?

Comment voir l’ADN d’une banane ?

Ces questions n’auront plus de secret pour toi après avoir réalisé ces expériences surprenantes. Ramène tes méninges, ta curiosité, ta bonne humeur et viens t’imaginer en scientifique manipulant les tubes à essai, pipettes et autre matériel de laboratoire.

Le midi, c’est “au break” qu’on se régalera !

Pendant la première semaine des vacances de la Toussaint 2021 nous proposons aux jeunes de 8 à 11 ans une journée de stage scientifique à Cahors intitulée : Expériences scientifiques délirantes !

Mardi 26 octobre 2021 de 10h à 16h30 (pour les 8-11 ans)

Réservation : magali.constant@carrefour-sciences.org / 05.65.22.28.14

20 € par enfant / 16 € pour les adhérents de l’association (pour devenir adhérent, c’est par ICI). Ce tarif comprend la journée d’animation + le repas “au break”.

Les ateliers se déroulent dans les locaux de l’association Carrefour des Sciences et des Arts (10 boulevard Gambetta à Cahors).

Et si on s’amusait avec les sciences ?! Viens réaliser des expériences étonnantes, à bulles, en couleurs, visibles, invisibles, folles et délirantes !

Comment changer la couleur d’un liquide ?

Comment faire décoller une fusée ?

Comment fabriquer du gaz carbonique ?

Comment voir l’ADN d’une banane ?

Ces questions n’auront plus de secret pour toi après avoir réalisé ces expériences surprenantes. Ramène tes méninges, ta curiosité, ta bonne humeur et viens t’imaginer en scientifique manipulant les tubes à essai, pipettes et autre matériel de laboratoire.

Le midi, c’est “au break” qu’on se régalera !

Atelier_30oct_biodiversité

dernière mise à jour : 2021-10-16 par OT Cahors – Vallée du Lot