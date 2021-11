Lyon Maison Pour Tous - Salle des Rancy Métropole de Lyon Expériences Numériques #27 Maison Pour Tous – Salle des Rancy Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Expériences Numériques #27 Maison Pour Tous – Salle des Rancy, 13 novembre 2021, Lyon. Expériences Numériques #27

Maison Pour Tous – Salle des Rancy, le samedi 13 novembre à 14:00

Au travers de cet évènement phare, L’EPN des Rancy vous aident à comprendre les enjeux et mutations numériques de notre époque en vous donnant les clés nécessaires pour mieux évoluer dans ce monde de demain. Au programme : des conférences, des ateliers adultes / enfants, des expériences immersives, à découvrir ! Cette programmation vous permet à tous de s’informer, se divertir et se former avec un numérique éthique. Organisé en partenariat avec les experts de la communauté lyonnaise du libre et d’artistes émergents en arts numériques. **Samedi 13 novembre 2021 – 14h à 18h** Salle EPN – ateliers adultes Plus d’infos: [https://epn.salledesrancy.com/experiences-numeriques/](https://epn.salledesrancy.com/experiences-numeriques/)

Gratuit

Cet évènement phare de l’EPN des Rancy vous permet d’amorcer une transition numérique éthique en vous donnant les clés nécessaire pour mieux évoluer dans le monde numérique de demain. Maison Pour Tous – Salle des Rancy 249 rue Vendôme 69003 Lyon Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Maison Pour Tous - Salle des Rancy Adresse 249 rue Vendôme 69003 Lyon Ville Lyon lieuville Maison Pour Tous - Salle des Rancy Lyon