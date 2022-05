Expériences ludiques : la lutherie les yeux fermés ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Expériences ludiques à toucher, à écouter, à ressentir : petits et grands se frottent aux instruments du musée !

Les yeux fermés, devinez quels instruments vous sont présentés : fiez-vous à vos oreilles et à votre sens du toucher ! Des petites devinettes pour toute la famille ! Trois créneaux au choix : 15h – 16h30 – 18h.

Durée : 30 mn.

Famille, tout public / Gratuit. http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr Free. Family audience. Saturday 14 May, 15:00, 16:30, 18:00 Con los ojos cerrados, adivina qué instrumentos se te presentan: ¡confía en tus oídos y en tu sentido del tacto! ¡Adivinanzas para toda la familia!

Tres franjas horarias a elegir: 15h – 16h30 – 18h. Duración: 30 mn. Familia, todo público/ Gratis. Gratis. Público familiar. Sábado 14 mayo, 15:00, 16:30, 18:00 Cours Stanislas, 88500 Mirecourt 88500 Mirecourt Grand Est

