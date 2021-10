Le Mans La Fabrique – Rêves de ville Le Mans, Sarthe Expériences insolites autour de matériaux de construction inattendus ou oubliés La Fabrique – Rêves de ville Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à La Fabrique – Rêves de ville

### Atelier ludique en famille, en partir de 6 ans Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites. Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois. _Places limitées à 15 personnes, parents compris._ **Un atelier proposé par le service Tourisme et Patrimoine de la ville du Mans «Ville d’art et d’histoire» dans le cadre de l’exposition Fibra, bâtir en fibres végétales.** **_Un atelier animé par Sabine Delaunay._** _D’autres ateliers sont programmés les 27 octobre et 3 novembre._

Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€. Billetterie disponible seulement à la Maison du Pilier-Rouge

Journées nationales de l'architecture
La Fabrique – Rêves de ville
5 boulevard Anatole–France 72000 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T11:30:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T11:30:00

