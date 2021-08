Strasbourg Château Vodou Bas-Rhin, Strasbourg Expériences en réalité virtuelle Château Vodou Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Virtual Journey | Le Monde Vodou. Plongez dans la réalité du vodou à l’aide de casques immersifs ! Découvrir en 360° et en 3D des cérémonies vodou tournées au Bénin. Vous avez toujours rêvé d’observer un rituel vodou ? Installez vous aux premières loges pour découvrir plusieurs chapitres : * une divination du Fa, l’art géomantique du vodou * les cérémonies autour de la divinité des océans, Mami Wata * Le rituel autour de Kokou * Le masque Zangbeto *_Expériences déconseillées au moins de 12 ans._

Tarif unique : 8€. Sur inscription, séance de 10 personnes. Durée de la séance : 35 minutes environ.

Virtual Journey | Le Monde Vodou. Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen, 67000, Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:10:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:40:00

