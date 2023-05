Expériences de vies sourdes à travers l’art Centre Pompidou, 15 mai 2023, Paris.

Le lundi 15 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Handicaps : une vie à part ? », la Bpi organise une rencontre autour du rôle de l’art auprès de la communauté sourde.

À la fin des années soixante-dix, la langue des signes étant bannie de l’enseignement et de l’espace public en France, les personnes sourdes locutrices de cette langue, vivaient sous le stigmate d’un handicap dit de communication. L’art, et en particulier le théâtre, ont joué un rôle majeur dans les ruptures qui s’opèrent d’abord dans la communauté sourde et ensuite dans le contexte social français : la surdité n’est plus considérée sous le seul angle d’une déficience à réparer, mais comme source et médium de création artistique. Plus encore, l’art se fait l’écho de l’élan émancipateur qui portera les luttes politiques des Sourds français vers la reconnaissance de la langue et de la culture Sourde dans les décennies suivantes.

À travers une invitation à la (re)découverte des œuvres des artistes sourd·e·s nous dessinerons à grands traits les principaux défis esthétiques et politiques auxquels l’art Sourd – art de Sourds ? – nous convie : déplacer le regard du lieu de la réparation. Ce n’est plus la surdité qui doit être réparée, mais les failles que le regard réparateur de la surdité a provoqué chez les Sourds. L’art Sourd, devient-il, enfin, le lieu de l’émancipation ?

Avec Juliette Dalle, assistante ingénieur au CNRS (IRIT de Toulouse) et artiste plasticienne

Olivier Schetrit, anthropologue et comédien (CEMS – EHESS)

Andrea Benvenuto, philosophe, maîtresse de conférences à l’EHESS (CEMS-PHS)

Rencontre sous-titrée et interprétée en LSF/français

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/experiences-de-vies-sourdes-a-travers-lart/ contact.communication@bpi.fr

Signbird, Arnaud Balard @ADAGP, Paris, 2023