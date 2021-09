Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Expériences de pensée et fictions scientifiques” par Anne-Lise Rey Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Expériences de pensée et fictions scientifiques” par Anne-Lise Rey Palais des Beaux-Arts de Lille, 10 novembre 2021, Lille. “Expériences de pensée et fictions scientifiques” par Anne-Lise Rey

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mercredi 10 novembre à 17:30

La philosophie, comme les sciences, a souvent recours à des expériences de pensée pour traiter des problèmes qui ne peuvent être résolus par la seule observation des phénomènes réels. Penser le réel, c’est parfois devoir opérer des détours pour mieux le comprendre. Nous nous demanderons quelle forme d’argumentation façonne l’expérience de pensée, comment s’opère le partage entre imagination et raison dans l’élaboration de la vérité ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T17:30:00 2021-11-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille