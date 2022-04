Expériences autour du changement climatique, par Alice Durand Bibliothèque du Chat-Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Expériences autour du changement climatique, par Alice Durand Bibliothèque du Chat-Perché, 15 mai 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Expériences autour du changement climatique, par Alice Durand

Bibliothèque du Chat-Perché, le dimanche 15 mai à 15:00

Atelier organisé dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” Sous forme d’expériences scientifiques réalisées avec du matériel de la vie quotidienne, les participants sont invités à découvrir le changement climatique (de l’effet de serre à la montée du niveau des océans). _À partir de 6 ans, adolescents et familles_

Gratuit – Réservation conseillée

Organisé dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” Bibliothèque du Chat-Perché Rue des Turquoises, 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Bibliothèque du Chat-Perché Adresse Rue des Turquoises, 45140 Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Bibliothèque du Chat-Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Departement Loiret

Bibliothèque du Chat-Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-ruelle/

Expériences autour du changement climatique, par Alice Durand Bibliothèque du Chat-Perché 2022-05-15 was last modified: by Expériences autour du changement climatique, par Alice Durand Bibliothèque du Chat-Perché Bibliothèque du Chat-Perché 15 mai 2022 Bibliothèque du Chat Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint Jean de la Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret