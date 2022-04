Expériences : “Apportez votre pierre à l’édifice”

Expériences : “Apportez votre pierre à l’édifice”, 6 août 2022, . Expériences : “Apportez votre pierre à l’édifice”

2022-08-06 09:30:00 – 2022-08-06 12:30:00 Accompagnez le chef maçon de l’abbaye, Pascal, dans ses travaux de restauration le temps d’une journée. En fonction de ses chantiers en cours, réalisez des joints à la chaux, la pose de la pierre, d’essentes de châtaignier, de carrelage à l’ancienne… Sur réservation au 02 33 60 58 98 ou accueil@abbaye-lucerne.fr.

De 9h30 à 17h30 avec pause repas du midi entre 12h30 et 13h30.

Apportez vos chaussures de sécurité, gants & votre pique-nique. Nombre de places limité.

Les samedis 2 juillet, 6 août & 3 septembre 2022.

Tarif inclus dans le droit d’entrée au site de l’Abbaye : 7€/adulte – 5€/étudiant. Accompagnez le chef maçon de l’abbaye, Pascal, dans ses travaux de restauration le temps d’une journée. En fonction de ses chantiers en cours, réalisez des joints à la chaux, la pose de la pierre, d’essentes de châtaignier, de carrelage à… Accompagnez le chef maçon de l’abbaye, Pascal, dans ses travaux de restauration le temps d’une journée. En fonction de ses chantiers en cours, réalisez des joints à la chaux, la pose de la pierre, d’essentes de châtaignier, de carrelage à l’ancienne… Sur réservation au 02 33 60 58 98 ou accueil@abbaye-lucerne.fr.

De 9h30 à 17h30 avec pause repas du midi entre 12h30 et 13h30.

Apportez vos chaussures de sécurité, gants & votre pique-nique. Nombre de places limité.

Les samedis 2 juillet, 6 août & 3 septembre 2022.

Tarif inclus dans le droit d’entrée au site de l’Abbaye : 7€/adulte – 5€/étudiant. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville