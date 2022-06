Expérience Zen : la Méditation Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saverne

Expérience Zen : la Méditation Saverne, 26 juin 2022, Saverne. Expérience Zen : la Méditation Saverne

2022-06-26 – 2022-06-26

Saverne 67700 EUR Vivez un moment de détente et de relaxation profonde de la tête aux pieds, dans un lieu patrimonial et insolite, en compagnie d’Antoine JOLLY. Vivez un moment de détente et de relaxation profonde de la tête aux pieds, dans un lieu patrimonial et insolite, en compagnie d’Antoine JOLLY. Saverne

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67700, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne Departement 67700

Saverne Saverne 67700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Expérience Zen : la Méditation Saverne 2022-06-26 was last modified: by Expérience Zen : la Méditation Saverne Saverne 26 juin 2022 67700 saverne

Saverne 67700