Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Isère, Montalieu-Vercieu Expérience ViaRhôna Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Catégories d’évènement: Isère

Montalieu-Vercieu

Expérience ViaRhôna Montalieu-Vercieu, 18 septembre 2021, Montalieu-Vercieu. Expérience ViaRhôna 2021-09-18 – 2021-09-19 Rive gauche Base de loisirs de la Vallée Bleue

Montalieu-Vercieu Isère Montalieu-Vercieu EUR 30 30 L’expérience Viarhôna, votre nouvelle expérience sportive et touristique dès la rentrée 2021. Venez participer en familles, couples, groupes d’amis ou collaborateurs ! viarhonaexperience@gmail.com +33 6 70 03 88 13 https://www.experience-viarhona.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Montalieu-Vercieu Autres Lieu Montalieu-Vercieu Adresse Rive gauche Base de loisirs de la Vallée Bleue Ville Montalieu-Vercieu lieuville 45.82432#5.4209