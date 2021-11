Santenay Santenay Côte-d'Or, Santenay Expérience spéciale Vente des Vins 2021 Santenay Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Santenay

Expérience spéciale Vente des Vins 2021 Santenay, 20 novembre 2021, Santenay. Expérience spéciale Vente des Vins 2021 Château de la Crée 11 Rue Gaudin Santenay

2021-11-20 – 2021-11-21 Château de la Crée 11 Rue Gaudin

Rendez-vous le Samedi 20 & le Dimanche 21 Novembre 2021 au Château de la Crée pour un week-end spécial à l'occasion de la vente des vins des Hospices de Beaune. Découvrez l'hospitalité Bourguignonne et laissez-vous guider pour une visite dans nos vignes attenantes au Château, qui illustreront parfaitement l'importance du Terroir et la classification Bourguignonne. Puis nous descendrons dans nos caves voutées du XVème siècle, où nous aborderons l'élevage de nos vins et visualiserons le Terroir de certaines de nos parcelles. Viendra alors le temps de la dégustation où vous apprécierez 4 de nos vins, dont deux issus de la Vente aux enchères des Hospices de Beaune 2016, accompagnée de gougères et de jambon persillé (de Bourgogne, évidemment). Rendez-vous à ne pas manquer ! hospitality@lacree.fr +33 3 80 20 63 36 https://experiences.la-cree.com/fr/experience/12/vente-des-vins-2021

Château de la Crée 11 Rue Gaudin Santenay