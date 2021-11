Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris EXPERIENCE SONORE D’UN CONCERT Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

EXPERIENCE SONORE D’UN CONCERT Théâtre du Châtelet, 23 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 23 janvier 2022

de 11h à 12h

En écho à la semaine du son, participez à ce concert interactif ! Plus qu’un concert, le public sera invité à participer à de nombreuses expériences sonores ludiques, interactives et accessibles à tous au travers de l’œuvre de Francis Poulenc Le Bal masqué. Laissez-vous guidés par nos experts et ouvrez grand les oreilles. CYCLE LES P’TITS FAUTEUILS

Vous n’écouterez plus la musique de la même manière après ce concert ! Timbres, niveaux, nuances, toutes les subtilités du son vous sont présentées à travers des expériences ludiques, interactives et accessibles à tous. La surface sur laquelle le musicien joue ou la place qu’il occupe par rapport à un autre par exemple ont toute leur importance dans le rendu sonore d’une oeuvre. Après plusieurs séquences didactiques et participatives, l’orchestre interprète Le Bal masqué de Francis Poulenc. Composée en 1932, cette cantate profane est l’adaptation d’un poème de son ami Max Jacob. Présentation Christian Hugonnet Direction et présentation Mélanie Levy-Thiébaut Groupe orchestral Le Paradoxe

Programme : Francis Poulenc, Le Bal masqué

Dès 9 ans

