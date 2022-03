Expérience sensorielle dans l’église Saint-Martin des champs Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Argentan Orne ATELIER FAMILLE Mettez en éveil tous vos sens dans cette découverte de l’église Saint-Martin-des-Champs de Mauvaisville (Argentan).

A l’aide de matériel (loupe du botaniste, pastel sec, jumelles …) vous explorerez les moindres recoins du plus vieil édifice religieux d’Argentan. Venez parcourir les fresques sauvegardées mais pas que…

Vivez une véritable expérience familiale ! Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment de la visite seront appliquées.

Tout le matériel est apporté par votre guide conférencière.

Venir avec sa bonne humeur.

