Expérience scientifique et participative « Derrière le blob, la recherche » Quai des savoirs, 19 février 2022, Toulouse.

Expérience scientifique et participative « Derrière le blob, la recherche »

Quai des savoirs, le samedi 19 février à 16:30

Expérience scientifique et participative « Derrière le blob, la recherche » ————————————————————————- ### **Une exposition et des dispositifs pour tout savoir sur le blob !** Le changement climatique a des répercussions sur la biodiversité et les écosystèmes. Dans les années à venir, les vagues de chaleur vont devenir plus longues, plus intenses, plus fréquentes et plus inattendues. **“Derrière le blob la recherche”** est une expérience scientifique et participative menée par le CNRS auprès de 15 000 apprentis scientifiques. A cette occasion, le blob est à l’honneur au Quai des Savoirs pendant les vacances de février : ### **Le 19 février à 16 h 30 : venez rencontrer Audrey Dussautour, bloblologue au CNRS.** **Exposition, vidéos, échanges, on vous dit tout sur le blob et la démarche scientifique !** ### **Du 19 février au 6 mars de 15h à 17h (sauf le lundi) au Quai des Savoirs :** **remise des blobs en mains propres aux toulousains qui participent à l’expérience.** _“Le blob combine toutes les bizarreries en une seule espèce : une cellule géante, immortalité, 720 sexes, double de taille tous les jours, peut dormir, peut être coupé en morceaux… Le blob, ce n’est pas un champignon, ce n’est pas une plante, ce n’est pas un animal. C’est un être inclassable parce qu’il partage des caractéristiques des trois grands règnes. Il mange comme un animal mais il se reproduit comme un champignon et il a plutôt une couleur de plante”._ [**Pour plus d’informations consultez le site internet du CNRS**](https://www.occitanie-ouest.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/evenement-derriere-le-blob-la-recherche-rendez-vous-le-19-fevrier-au-quai-des-savoirs) _Crédit photo ©DavidVilla_

Entrée libre

Venez rencontrer au Quai des Savoirs Audrey Dussautour, bloblologue au CNRS. Exposition, vidéos, échanges, on vous dit tout sur le blob et la démarche scientifique !

Quai des savoirs 39, allées Jules-Guesde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T16:30:00 2022-02-19T17:30:00