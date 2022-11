Expérience Saun’art

Expérience Saun’art, 13 décembre 2022, . Expérience Saun’art



2022-12-13 18:00:00 – 2022-12-14 CIE TAM A TAM

[THÉÂTRE SONORE / DÈS 8 ANS] Apportez votre maillot de bain et votre serviette, et pénétrez dans cette caravane-sauna. Installez-vous confortablement près du poêle à bois, fermez les yeux et ouvrez les oreilles : sons, musique, langue finnoise… cette expérience immersive est un véritable voyage sonore au pays des mille lacs. Le Saun’art est un véritable sauna, à ce titre, des contre-indications médicales peuvent exister.

DURÉE D’UNE SÉANCE : 25 MINUTES, PAR GROUPE DE 5 PERSONNES dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville