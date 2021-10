Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Expérience psychotrope : la vision vient-elle aux aveugles? Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mardi 16 novembre

Dans le cadre des 11e Rencontres Ville et Handicap, le Muséum accueille une soirée ciné-discussion avec la projection du documentaire _Hélène ou la traversée du Miroir_ de **Chrystèle Marie** (France, 2008, Zaradoc, 52 min). Au cœur de la forêt amazonienne, Hélène, aveugle de naissance, est initiée à l’ayawaska, une plante modifiant les capacités sensorielles et permettant d’accéder à la vision de l’invisible. *** La projection sera suivie d’une discussion avec **Lilian Ceballos**, docteur en pharmacologie et écologie, chercheur et enseignant à l’école lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels. Soirée proposée en audiodescription Crédit photo: Ricardo Funari/Lineair/Fotoardief/Biosphoto

La projection du documentaire "Hélène ou la traversée du Miroir" de Chrystèle Marie sera suivie d'une discussion. Auditorium du Museum de Toulouse

