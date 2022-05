Expérience Poulinage à La Ferme du Lion d’Or Jandun Jandun Catégorie d’évènement: Jandun

Expérience Poulinage à La Ferme du Lion d’Or Jandun, 10 mars 2022, Jandun. Expérience Poulinage à La Ferme du Lion d’Or 16 rue du Lion d’Or Jandun

2022-03-10 – 2022-03-10

16 rue du Lion d’Or Jandun Ardennes EUR 20 20 Jandun Vivez l’expérience unique d’assister à la naissance d’un poulain ardennais à la Ferme du Lion d’Or. Des juments connectées : Pour assurer le bon déroulement des naissances des poulains, et pour le bien-être des juments , dès que le terme du poulinage approche, sont installés des capteurs “Easy Foal” qui permettent de surveiller les futures mamans. Ils sont le gage d’une réactivité maximale lorsque le travail commence, et c’est ainsi que vous êtes informés de l’arrivée d’un poulain. Attention les dates des poulinages sont données à titre indicatif, selon le terme estimé. Vous êtes contacté à toute heure et devez vous rendre à la ferme dans les 30 minutes qui suivent. Vous observerez discrètement le poulinage en direct et une boisson chaude vous sera servie à la suite. Vous pourrez proposer un nom commençant en M. N’hésitez pas à contacter la Ferme du Lion d’Or pour tout complément d’information. fermeliondor@orange.fr +33 6 73 38 97 10 http://www.fermeduliondor.fr/ 16 rue du Lion d’Or Jandun

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Jandun Autres Lieu Jandun Adresse 16 rue du Lion d'Or Ville Jandun lieuville 16 rue du Lion d'Or Jandun

Jandun Jandun https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jandun/

Expérience Poulinage à La Ferme du Lion d’Or Jandun 2022-03-10 was last modified: by Expérience Poulinage à La Ferme du Lion d’Or Jandun Jandun 10 mars 2022

Jandun