Expérience Nature en famille avec Vianney Clavreul 2022



2022-08-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-10 13:00:00 13:00:00

Durant 3 petites heures les enfants avec leurs parents écouteront chanter les oiseaux et apprendront à les reconnaître, à fabriquer un herbier avec des plantes sauvages que l’on peut manger et aussi à créer de belles petites œuvres qu’ils pourront ramener chez eux.

Ils vont jouer à sentir, regarder les abeilles au travail et enfin ils prendront ensemble le pique-nique qu’ils auront amené, dans ce havre de paix qu’est cet immense jardin.

Tarif :12 € par enfant, 8 € pour les adultes accompagnant et gratuit en dessous de 6 ans

S’inscrire auprès du « Crapaud à Trois Pattes » à Lucy.

