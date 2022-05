Expérience immersive en forêt chimérique – Stella Gil Esteban Jardin de Bernard et Magaly Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Expérience immersive en forêt chimérique – Stella Gil Esteban Jardin de Bernard et Magaly, 4 juin 2022, Valmondois. Expérience immersive en forêt chimérique – Stella Gil Esteban

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Bernard et Magaly

Venez vivre l’expérience de l’immersion dans une forêt chimérique

Entrée libre

“Immersion en forêt chimérique” Artiste numérique. Stella Gil Esteban Vidéo projections immersives Jardin de Bernard et Magaly 5 chemin du Moulin sous l’Église 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Jardin de Bernard et Magaly Adresse 5 chemin du Moulin sous l'Église 95760 Valmondois Ville Valmondois lieuville Jardin de Bernard et Magaly Valmondois Departement Val-d'Oise

Jardin de Bernard et Magaly Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Expérience immersive en forêt chimérique – Stella Gil Esteban Jardin de Bernard et Magaly 2022-06-04 was last modified: by Expérience immersive en forêt chimérique – Stella Gil Esteban Jardin de Bernard et Magaly Jardin de Bernard et Magaly 4 juin 2022 Jardin de Bernard et Magaly Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise