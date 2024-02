Expérience hallucinatoire où danse, lumière et son orchestrent les apparitions et disparitions des corps Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mercredi 27 mars 2024.

Du mercredi 27 mars 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

mercredi, jeudi

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. payant

de 12 € à 25 €

Dans une performance captivante et immersive, le chorégraphe néerlandais Arno Schuitemaker plonge huit interprètes dans l’obscurité. Danse, lumière et son orchestrent les apparitions et disparitions des corps.

Embrasser l’obscurité pour déjouer l’inquiétude et la menace qu’elle induit souvent, c’est ce à quoi invite 30 appearances out of darkness. D’un espace noir, émergent des images, des corps et des mouvements à peine éclairés, dont la lecture est d’autant plus enivrante qu’elle est perturbée. Imaginée comme un monde avec sa propre gravité, la scène absorbe chacun et chacune et se transforme progressivement en un lieu de protection, d’espoir et de conquête.

Le dispositif lumineux et sonore imaginé pour la pièce invite à ressentir autant qu’à voir la présence des interprètes, dont les corps nus sont parfois saisis comme des silhouettes argentées ou des pures incarnations d’énergie. Avec cette expérience presque hallucinatoire, Arno Schuitemaker poursuit un travail basé sur une approche immersive de la danse, qui invite à exercer différemment son regard. À l’image d’If You Could See Me Now, présentée dans le cadre du Festival Séquence Danse Paris 2023, la pièce est pensée comme un crescendo culminant en une explosion d’énergie.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

