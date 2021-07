La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer, Manche Expérience GTM : Apportez votre pierre à l’édifice La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche Les samedis 05 juin, 03 juillet, 07 août, 4 septembre et 02 octobre : votre chef maçon, Pascal, vous invite à l’accompagner dans ses travaux de restauration de l’Abbaye de La Lucerne, le temps du journée.

Sur réservation 02 33 60 58 98, 5 participants maximum, à partir de 18 ans.

7€ (compris dans le droit d’entrée).

SOUS RESERVE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.

