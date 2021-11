Jullouville Jullouville Jullouville, Manche Expérience Granville Terre & Mer : Brassez votre bière à l’Ecume des Falaises Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Manche

Expérience Granville Terre & Mer : Brassez votre bière à l’Ecume des Falaises Jullouville, 11 décembre 2021, Jullouville. Expérience Granville Terre & Mer : Brassez votre bière à l’Ecume des Falaises Jullouville

2021-12-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 17:00:00

Jullouville Manche Jullouville Amatrice et amateur de bière, apprenez ou approfondissez les bases du brassage artisanal avec Adèle et Martial à Jullouville. Le forfait comprend :

– Le stage découverte.

– Le repas du midi chez un restaurateur jullouvillais.

– 20 L de moût à embouteiller par vous-même après fermentation.

– 1 bière et pause-café. Amatrice et amateur de bière, apprenez ou approfondissez les bases du brassage artisanal avec Adèle et Martial à Jullouville. Le forfait comprend :

– Le stage découverte.

– Le repas du midi chez un restaurateur jullouvillais.

– 20 L de moût à… contact@lecume-des-falaises.fr +33 6 06 54 92 53 https://www.lecume-des-falaises.fr/stage-decouverte/ Amatrice et amateur de bière, apprenez ou approfondissez les bases du brassage artisanal avec Adèle et Martial à Jullouville. Le forfait comprend :

– Le stage découverte.

– Le repas du midi chez un restaurateur jullouvillais.

– 20 L de moût à embouteiller par vous-même après fermentation.

– 1 bière et pause-café. Jullouville

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OTGTM – BIT Bréhal

Détails Catégories d’évènement: Jullouville, Manche Autres Lieu Jullouville Adresse Ville Jullouville lieuville Jullouville