EXPERIENCE GOYA Palais des Beaux-Arts, 15 octobre 2021, Lille.

EXPERIENCE GOYA

du vendredi 15 octobre au jeudi 10 février 2022 à Palais des Beaux-Arts

Avec plus de 80 œuvres originales dont la moitié signées du maître espagnol, cette exposition propose au visiteur une expérience immersive, esthétique et sensorielle (vidéos, ambiances sonores…) au cœur de l’acte de création et des sources d’inspiration de l’artiste. Partant de la vie et de l’œuvre du peintre, EXPERIENCE GOYA raconte l’histoire extraordinaire de deux chefs-d’œuvre énigmatiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, Les Vieilles et Les Jeunes de Francisco de Goya (1746-1828), qui n’ont pas encore révélé tous leurs secrets. L’exposition EXPERIENCE GOYA est organisée du 15 octobre 2021 au 14 février 2022 par la Ville de Lille / Palais des Beaux-Arts, en coproduction avec la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Exposition seule : 10 € – 8 € – 7 €/ Couplé exposition et collections : 11 € – 9 € – 8 €

Plongez dans l’univers de Goya !

Palais des Beaux-Arts, place de la république, Lille



