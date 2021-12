Lille Palais des Beaux-Arts Lille, Nord EXPERIENCE GOYA : Entrée gratuite Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Le dimanche 26 décembre, l’entrée sera GRATUITE pour tous sur l’exposition « Expérience Goya » ainsi que sur les collections permanentes. Plongez dans l’univers du maître espagnol grâce à une immersion vidéo à 360°, et, en seconde partie, la réunion d’oeuvres originales prêtées par les plus grands musées européens. Au terme d’un parcours qui mêle peinture, gravures, cinéma et art contemporain, les deux chefs-d’œuvre énigmatiques du musée Les Jeunes et Les Vieilles vous révèleront leurs secrets… Et profitez-en pour voir ou revoir vos chefs-d’oeuvre préférés ! [ Accès libre, sans réservation ]

2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T18:00:00

