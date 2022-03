Expérience du Collectif Les Pieds au mur : Intervention festive Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Musée de l’hôtel Sandelin, le samedi 14 mai à 21:00

« Nous aimons trouver des scènes là où elles sont peu visibles, en dehors des théâtres. Nous essayons alors de les révéler par des micro-spectacles, dans lesquels l’espace réinventé invite à se rencontrer de façon décalée. » La proposition des trois scénographes sera avant tout un espace de rencontre pour redécouvrir les collections avant la fermeture du musée. Le « spect’acteur/spect’actrice » pourra observer autant qu’il/elle pourra participer !

Entrée libre, en continu

La proposition des trois scénographes sera avant tout un espace de rencontre pour redécouvrir les collections avant la fermeture du musée ! Musée de l'hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:30:00

