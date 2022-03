Expérience d’établissement d’une nouvelle édition d’une partition ancienne : Achante et Céphise Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 5 5 Une musique merveilleuse ramenée à la vie.

Quasiment ignorée pendant 270 ans, la “Pastorale héroïque” de Jean-Philippe Rameau Achante et Céphise vient d’être révélée aux mélomanes par un magnifique enregistrement. À l’origine de cette résurrection, l’édition scientifique de la partition coréalisée par notre ami Robert Fajon. L’occasion était trop belle d’avoir accès aux secrets de la “fabrique” d’une grande œuvre lyrique et notamment de découvrir le somptueux effectif de l’orchestre de l’Opéra de Paris dans les année 1750. Expérience d’établissement d’une nouvelle édition d’une partition ancienne : Achante et Céphise de Jean-Philippe Rameau. Interview de Robert Fajon par Olivier Braux amisdufestivaldaix@gmail.com +33 6 25 69 86 20 https://amisdufestival-aix.org/ Une musique merveilleuse ramenée à la vie.

