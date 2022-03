Expérience de maths sur la conjecture de Syracuse Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 12 mars à 14:00

Pour bien comprendre un problème mathématique, avant même d’essayer de le résoudre, il est bien souvent utile de l’explorer en expérimentant des cas simples, juste pour se forger une intuition. L’ordinateur encourage largement ce type d’approche : c’est lui qui fait les essais, bien plus vite que nous ! Grâce à l’outil numérique “Mathlive”, venez explorer collectivement un célèbre problème, enfantin dans son énoncé mais toujours non résolu depuis 60 ans : la “conjecture de Syracuse” ! Les concepteurs de MathLive seront là pour discuter, récolter toutes les remarques qui permettraient d’améliorer leur outil. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. À partir de 10 ans

14h-15h [ATELIER] Grâce à l’outil numérique “Mathlive”, venez explorer un célèbre problème, enfantin dans son énoncé mais toujours non résolu depuis 60 ans : la “conjecture de Syracuse” ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

