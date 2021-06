Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Expérience « Code Art Vintage » par Upcycle Commons Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Expérience « Code Art Vintage » par Upcycle Commons Maison Folie Moulins, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lille. Expérience « Code Art Vintage » par Upcycle Commons

le vendredi 16 juillet à Maison Folie Moulins

Les performances du samedi après-midi « Code Art Vintage » mélangeront expériences créatives et démonstrations afin de permettre aux participants de découvrir ou redécouvrir l’art vintage et l’art génératif au travers de plusieurs démonstrations mais également de s’initier grâce à plusieurs outils spécialement dédiés. Différentes interfaces électroniques permettront de contrôler les expériences. _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

Rendez-vous au Musée numérique pour un après-midi de découverte autour du codage informatique et de l’art génératif. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T15:30:00;2021-07-16T16:00:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-16T17:30:00 2021-07-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille