11 Rue Claude Debussy Crépy-en-Valois Oise

2022-11-26 – 2022-11-26

Crépy-en-Valois

Oise

Dans le cadre de la Politique de la Ville et en partenariat avec la mjc, le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents de vivre une expérience sensorielle inédite avec un tout nouveau rendez-vous intitulé « Bulle de Zénitude ».

Inspirés de la méthode Snoezelen, les ateliers sensoriels « Bulle de zénitude » consistent à apaiser les tout-petits et stimuler les sens au contact de la musique, des jeux de lumière, des odeurs… Le tout dans une salle plongée dans la pénombre pour une immersion totale.

Durant l’atelier, les professionnels de la petite enfance guideront les parents et les enfants vers le chemin de la détente au travers de différents espaces aménagés. Dans un endroit douillet et une ambiance sécurisante, les enfants expérimenteront différentes perceptions sensorielles.

Samedis 12, 19, 26 novembre et 3 décembre à 9h30 et 10h45 (complet les samedis 12 et 19 novembre)

Mercredi 30 novembre de 16h30 à 18h

Salle de jeux RPE au 11 rue Claude Debussy.

Ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit.

Sur inscription au 03 44 59 32 27.

+33 3 44 59 32 27

Crépy-en-Valois

