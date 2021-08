EXPÉRIENCE ARTISTIQUE – « Calligraphie(s) » avec Christel Llop Archives départementales de la Haute-Garonne, 9 octobre 2021, Toulouse.

du samedi 9 octobre au samedi 4 décembre à Archives départementales de la Haute-Garonne

En 2021-2022, l’artiste calligraphe Christel Llop vous fait découvrir l’art des belles lettres, ses œuvres et sa vision des alphabets anciens. Christel s’installe aux Archives pendant plusieurs mois pour partager sa passion et ses expériences de calligraphe. Plusieurs rendez-vous à retenir : une exposition dès le 18 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine ; trois ateliers découverte et des supports numériques à suivre sur le site des Archives et notre page Facebook. Lors des ateliers du samedi, Christel Llop vous fait approcher l’art de la calligraphie lors d’un atelier découverte privilégié, alternant les démonstrations et les initiations. Une expérience pour les petits comme les grands, à vivre en famille. [[https://www.christel-llop.fr/](https://www.christel-llop.fr/)](https://www.christel-llop.fr/) INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Trois dates proposées lors du 1er trimestre. – Samedi 9 octobre 2021, 14h-17h. – Samedi 6 novembre 2021, 14h-17h. – Samedi 4 décembre 2021, 14h-17h. * **Pour qui ?** Tout public. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit. Sur réservation. Pass sanitaire requis à partir de 12 ans.

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe aux Archives de la Haute-Garonne durant plusieurs mois. Venez la rencontrer, découvrir ses œuvres et vous initier à la calligraphie avec elle.

