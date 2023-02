Expéricene martelage dans la peau d’un forestier, 31 octobre 2023, Millebosc Millebosc.

Expéricene martelage dans la peau d’un forestier

Stèle Adélaïde en forêt d’Eu Millebosc Seine-Maritime

2023-10-31 09:00:00 09:00:00 – 2023-10-31 12:00:00 12:00:00

Millebosc

Seine-Maritime

Millebosc

Venez participer à une initiation au métier de forestier via une matinée de martelage en forêt d’EU, vous serez accompagné des forestiers de l’ONF pour apprendre à reconnaitre les différentes espèces d’arbre et leur sylviculture, choix des arbres à marteler, destination et utilisation des produits bois exploités.

Se munir de vêtements de protection adaptés (vêtements non salissants et couvrants pour les tiques, chaussures de randonnées, bottes…)

