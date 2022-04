Experando randonnée : Schorbach Griesheim-sur-Souffel Griesheim-sur-Souffel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin Griesheim-sur-Souffel EUR Rando : Schorbach, les casaces du Seilbach, de la Neubach les Moulins, retour par le Ravin du Loup, le Centre d’Arts avec son calendrier de la paix, le sentir Josef Pyrz, l’église Saint Rémi et son ossuaire Distance : 15km, Dénivelé : 250m, Durée : 4h Organisateur : Bernard ZERMANN au 06 87 88 34 23 +33 6 49 56 23 07 Rando : Schorbach, les casaces du Seilbach, de la Neubach les Moulins, retour par le Ravin du Loup, le Centre d’Arts avec son calendrier de la paix, le sentir Josef Pyrz, l’église Saint Rémi et son ossuaire Distance : 15km, Dénivelé : 250m, Durée : 4h Organisateur : Bernard ZERMANN au 06 87 88 34 23 Griesheim-sur-Souffel

