Expérando randonnée : Orbey Griesheim-sur-Souffel, 22 août 2021-22 août 2021, Griesheim-sur-Souffel. Expérando randonnée : Orbey 2021-08-22 09:00:00 – 2021-08-22 18:00:00

Randonnée normale : Lac vert, Gazon du Faing, Lac du Forlet Distance : 17 km Dénivelé : 550 m Temps estimé : 6h30 Organisateur : Eric STRINTZ au 06 09 78 17 84 +33 6 49 56 23 07 dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg

