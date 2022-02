Expérando randonnée : Oberhamersbach Griesheim-sur-Souffel Griesheim-sur-Souffel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin Randonnée cool : Langenberg, Harkof

Distance : 14 km Dénivelé : 490mTemps estimé : 5h Organisateur : Hélène ROUSSEAU au 06 60 49 94 15 Randonnée cool : Langenberg, Harkof

