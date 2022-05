Expérando randonnée : Ernolsheim sur Bruche

Expérando randonnée : Ernolsheim sur Bruche, 24 juillet 2022, . Expérando randonnée : Ernolsheim sur Bruche

2022-07-24 13:30:00 – 2022-07-24 18:00:00 Randonnée demi : Vignoble de Ergersheim – Chapelle Saint Michel de Rimlen – Le Ravito Distance : 11 km Dénivelé : 50 m Temps estimé : 3h30 Organisateur : Germain FRITSCH au 06 49 56 23 07 ou Jean-François JOLYS au 06 52 14 35 92 Randonnée demi : Vignoble de Ergersheim – Chapelle Saint Michel de Rimlen – Le Ravito Distance : 11 km Dénivelé : 50 m Temps estimé : 3h30 Organisateur : Germain FRITSCH au 06 49 56 23 07 ou Jean-François JOLYS au 06 52 14 35 92 dernière mise à jour : 2021-12-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville