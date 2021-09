EXPÉKA TRIO Le Mans, 1 octobre 2021, Le Mans.

EXPÉKA TRIO 2021-10-01 – 2021-10-01 Là Visitation, Place de la République Chorus – Scène de Jazz +

Le Mans Sarthe

Entre jazz, gwoka et hip-hop, EXPEKA TRIO est un pont entre Guadeloupe et Martinique. Le verbe tranchant du rap, la spiritualité de la flûte et les roulements du tambour ka antillais remuent les consciences et transmettent une énergie ultra positive !

RDV à Chorus.

info@lemansjazz.com +33 2 43 23 66 38 https://lemansjazz.com/agenda/expeka-trio/

Entre jazz, gwoka et hip-hop, EXPEKA TRIO est un pont entre Guadeloupe et Martinique. Le verbe tranchant du rap, la spiritualité de la flûte et les roulements du tambour ka antillais remuent les consciences et transmettent une énergie ultra positive !

dernière mise à jour : 2021-09-24 par