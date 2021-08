Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers EXPEDITIONS NATURALISTES A SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Saint-Mathieu-de-Tréviers Les Expés Naturalistes sont de retour et posent leurs valises remplies de jumelles, loupes et filets à papillons à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) ! Accompagnés par nos experts naturalistes venez inventorier la biodiversité de votre commune, à la découverte de la faune et de la flore locale. 3 sorties sont organisées les mardis 7, 14 et 21 septembre. *** Les sorties sont gratuites mais l’inscription est obligatoire *** > Expé Botanique

mar. 7 septembre / 17h30-19h30 > Boucle de 3 km

** Inscription : https://forms.gle/xKnioSukdcxkix4a6 > Expé Libellules et papillons

mar. 14 septembre / 17h30-19h30 > Prospections autour du Lac de Jeantou

** Inscription : https://forms.gle/4yrr3oPLZ2YN9p6q6 > Expé Chauves-souris

mar. 21 septembre / 19h-21h > Prospections sur les rives du Terrieu

** Inscription : https://forms.gle/FdnkrwecchRjkp3J7 # Tout public, convient aux enfants, gratuit

# Munissez vous de chaussures de marche, jumelles, loupe de botaniste…

# Infos/contact : 04 67 06 83 38 http://www.euziere.org/?ConsulterAgenda Trois expéditions naturalistes proposées autour de Saint Mathieu-de-Tréviers pour partir en expédition équipés de vos outils, observer et répertorier la biodiversité de la commune !

Le 07 septembre : thématique botanique de 17h30 à 19h30

Le 14 septembre : thématique libellules et papillons de 17h30 à 19h30

Le 21 septembre : thématique chauves-souris de 19h à 21

