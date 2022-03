Expéditions aux jardins – Visites flash Jardin du Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Expéditions aux jardins – Visites flash Jardin du Musée Jules Verne, 4 juin 2022, Nantes. Expéditions aux jardins – Visites flash

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Musée Jules Verne

Plongez dans l’univers végétal des _Voyages Extraordinaires_ de Jules Verne. Laissez-vous guider à la découverte des espèces qui parsèment les allées du Jardin Extraordinaire, et conter les références littéraires qui se cachent derrière celles qui composent le jardin du musée Jules Verne. Des rendez-vous réguliers au fil de l’après-midi, à retrouver au **Jardin Extraordinaire** et au **musée Jules Verne**.

Entrée libre

Plongez dans l’univers végétal des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Laissez-vous guider à la découverte du Jardin Extraordinaire et du jardin du musée Jules Verne. Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Jardin du Musée Jules Verne Adresse 3 rue de l'Hermitage Ville Nantes lieuville Jardin du Musée Jules Verne Nantes Departement Loire-Atlantique

Jardin du Musée Jules Verne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Expéditions aux jardins – Visites flash Jardin du Musée Jules Verne 2022-06-04 was last modified: by Expéditions aux jardins – Visites flash Jardin du Musée Jules Verne Jardin du Musée Jules Verne 4 juin 2022 Jardin du Musée Jules Verne Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique