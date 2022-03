Expéditions aux jardins Le jardin extraordinaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Expéditions aux jardins Le jardin extraordinaire, 3 juin 2022, Nantes. Expéditions aux jardins

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Le jardin extraordinaire

Plongez dans l’univers végétal des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. En compagnie d’un médiateur, laissez-vous guider à la découverte des espèces qui parsèment les allées du Jardin Extraordinaire, et laissez-vous conter les références littéraires qui se cachent derrières celles qui composent le jardin du musée Jules Verne. Des rdv réguliers au fil de l’après-midi, à retrouver au Jardin Extraordinaire et au musée Jules Verne. Plongez dans l’univers végétal des Voyages Extraordinaires de Jules Verne pour découvrir ce jardin Grand prix des Victoires nationales du paysage 2020. Le jardin extraordinaire 1 Quai Marquis d’Aiguillon, 44100 Nantes Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le jardin extraordinaire Adresse 1 Quai Marquis d'Aiguillon, 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Le jardin extraordinaire Nantes Departement Loire-Atlantique

Le jardin extraordinaire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Expéditions aux jardins Le jardin extraordinaire 2022-06-03 was last modified: by Expéditions aux jardins Le jardin extraordinaire Le jardin extraordinaire 3 juin 2022 Le jardin extraordinaire Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique