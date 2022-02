Expédition sensorielle Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Expédition sensorielle

le lundi 14 février

le lundi 14 février à Conservatoire et Jardin botaniques

Munis d’un carnet d’exploration, pénétrez en plein coeur de la Serre du Jardin d’Hiver et partez à la recherche, grâce à vos sens, des différentes espèces qui vous sont présentées. Maximum 15 personnes. Masque et pass covid 2G dès 16 ans. Masque obligatoire dès 8 ans.

Gratuit

Pendant les vacances de février, amusez-vous en famille et explorez le Jardin d’Hiver à l’aide de vos sens. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

