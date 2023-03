Expédition Pamparigouste – Présentation de la balade sonore avec le bureau des guides du GR2013 Lycée Paul Latécoère Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Une balade sonore du Bureau des guides du GR2013 réalisée par Pascal Messaoudi et co-produite par l’Office du Tourisme d’Istres.



Dans l’édition de l’Atlas Michelin de 2015, l’étang de Berre disparait.



Un équipage hybride d’artistes, riverain(e)s, scientifiques se réunit pour voir ce qui se cache derrière cette disparition. Petit à petit, l’équipage s’agrandit de toutes les rencontres faites en chemin. Moules, zostères, torchères racontent l’histoire de Pamparigouste : une île cachée où la vie est douce et heureuse.

Cette balade sonore proposée par l’Office de Tourisme d’Istres relate cette enquête à la recherche de cette île que les anciennes légendes situent quelque part à l’étang de Berre. C’est depuis les rives d’Istres, et les secrets quelle recèle, que l’équipage Pamparigouste vous invite à (re)explorer cet étang. Et si cette disparition dans l’Atlas était un indice pour nous mener vers l’île tant rêvée.



Venez découvrir cette balade sonore unique réalisée en 2022, en présence des auteurs ! Découvrez la balade sonore « Expédition Pamparigouste : Cap sur Istres » avec le bureau des guides du GR2013. En présence des auteurs, plongez dans l’envers de la carte, pour mieux (re) découvrir les rives de cette lagune à la beauté obsédante. Office de Tourisme d’Istres Lycée Paul Latécoère Avenue des Bolles Istres

