Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Expédition Noël Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Expédition Noël Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 10 décembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Expédition Noël

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le vendredi 10 décembre à 18:00

Un flûtiste qui comprend le langage des flûtes est venu avec Solia, sa flûte peule. Avec elle, il va décorer la scène aux couleurs des Noëls du monde. Pour ce faire, il faudra voyager dans différent pays et rencontrer d’autres flûtes comme elle, pour glaner de précieuses informations. Par [Stanislas Garnier](https://stanislasgarnier.com/expedition-noel/)

Gratuit, réservation conseillée – Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +

Spectacle familial, musical et poétique pour le jeune public. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:00:00 2021-12-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne