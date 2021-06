Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Expédition Nature à deux pas de chez moi Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Expédition Nature à deux pas de chez moi

Museum de Toulouse, le dimanche 27 juin

Museum de Toulouse, le dimanche 27 juin à 09:30

### Safari urbain : parcourir la nature en ville ! Souvent considéré comme un lieu stérile, le milieu urbain recèle une biodiversité que l’on soupçonne peu. A l’instar de l’Hirondelle de fenêtre, de la Pariétaire ou encore de l’Abeille domestique, de nombreuses espèces ont trouvé dans nos rues, sous nos toits ou dans nos parcs, des habitats naturels nécessaires à leur cycle de vie. Entre Garonne et canal du Midi, partons à la rencontre des trésors de la ville. Coorganisateur: Nature En Occitanie **> Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription auprès de Mickaël Nicolas de Nature En Occitanie** _Crédit photo: Mickaël Nicolas_

Sur inscription par courriel dans la limite des places disponibles

Le Muséum et Nature En Occitanie vous invitent à suivre les pas d'un médiateur naturaliste pour partir à la rencontre du vivant et découvrir la faune et la flore qui nous entoure.

2021-06-27T09:30:00 2021-06-27T12:30:00

