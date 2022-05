Expédition Montagne en Itinérance Centre LES MAINIAUX, 21 juillet 2022, .

Expédition Montagne en Itinérance

du jeudi 21 juillet au lundi 1 août à Centre LES MAINIAUX

La montagne comme tu en as envie. Parce qu’en vacances, l’important est de pouvoir faire ce qui nous plait, ce séjour est en entière autonomie. Accompagnés par les animateurs, vous construirez votre planning d’activités, votre hébergement, votre mode de transport et vos menus. De vraies vacances, à votre rythme. Dans le respect des gestes barrières et dispositions liés à la crise du COVID-19, le séjour te permettra de choisir tes activités : kayak, escalade, excursions, randonnée, baignade dans les lacs, VTT, Bivouac ou refuge, canyoning, tir à l’arc, spéléo, via Ferrata, piscine,rafting Les différentes activités proposées donnent la possibilité de se lancer dans une expédition montagnarde, à la découverte de connaissances qui s’orientent autour des thématiques suivantes : – L’environnement montagnard et les éco-systèmes, – Le développement durable, – Le patrimoine local et l’activité humaine, – La citoyenneté et le vivre ensemble à l’ère du numérique. Important : le certificat d’aisance aquatique sera indispensable pour pouvoir pratiquer le kayak ou le canyoning. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 933,90 €

L’aventure à la montagne des 15/17 ans !

Centre LES MAINIAUX Centre des PEP de la Mayenne, 38580 LE COLLET D’ALLEVARD



