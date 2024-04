Expédition immersive en réalité virtuelle / Un soir avec les impressionnistes Musée d’Orsay Paris, samedi 18 mai 2024.

Expédition immersive en réalité virtuelle / Un soir avec les impressionnistes Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h15 Musée d’Orsay Entrée payante sur réservation. Tarif unique 16€

Paris, 15 avril 1874, huit heures du soir, dans l’ancien atelier du célèbre photographe Nadar, boulevard des Capucines. Aux 2e et 3e étages du bâtiment, une trentaine de peintres se sont rassemblés pour présenter eux-mêmes au public une sélection d’environ 165 œuvres. Revivez la soirée d’inauguration de la première exposition impressionniste grâce à la réalité virtuelle ! Un voyage dans le temps inédit et immersif, à partager en famille ou entre amis.

L’expérience est conseillée à partir de 11 ans et inaccessible pour les enfants de moins de 8 ans.

Nous rappelons que toute expérience en réalité virtuelle, compte tenu de la technologie utilisée, est déconseillée aux personnes cardiaques ou sujettes aux crises d’épilepsie et aux migraines et aux personnes ayant des troubles de l’équilibre ou de la vision.

Les déambulateurs et fauteuils motorisés ne sont pas autorisés dans l’espace. Des fauteuils roulants manuels peuvent être mis à disposition et devront être utilisés en autonomie ou avec un accompagnateur.

Musée d'Orsay 1 rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 40 49 48 14 http://www.musee-orsay.fr Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d'Orsay

© Excurio – GEDEON Experiences – Musée d’Orsay