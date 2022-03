Expédition au poil ! Par la Cie Combin’Arts Site de la Porte aux Boules Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Expédition au poil ! Par la Cie Combin’Arts Site de la Porte aux Boules, 23 avril 2022, Gravelines. Expédition au poil ! Par la Cie Combin’Arts

Site de la Porte aux Boules, le samedi 23 avril à 15:00

L’avion « Le Pélican » vient d’atterrir après un long périple autour du globe. Alors que vient l’heure de ranger les valises pour le pilote William Eagles et son acolyte Emile Zollimonde, les deux aventuriers semblent avoir perdu une chose très importante à leurs yeux. La seule solution reste de se remémorer leur voyage et fouiller leur paquetage. Mais cela n’est pas sans risque…

Entrée libre

« Expédition au poil ! » est un spectacle familial, proposant un voyage imaginaire grâce à la présence de sept marionnettes toutes plus farfelues les unes que les autres. Site de la Porte aux Boules Rue de dunkerque -Gravelines Gravelines Nord

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00

