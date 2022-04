Expédition 7e continent, Protéger l’Océan, ça s’apprend ! Fourques-sur-Garonne, 29 avril 2022, Fourques-sur-Garonne.

Expédition 7e continent, Protéger l’Océan, ça s’apprend ! Fourques-sur-Garonne

2022-04-29 10:00:00 – 2022-05-02 18:00:00

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne Fourques-sur-Garonne

L’association Expédition 7ème Continent et Citeo organisent leur 5ème tournée pédagogique, cette fois-ci le long de la Garonne, sur la péniche Naïade, en partenariat avec les Voies Navigables de France.

Protéger l’océan, ça s’apprend, et ça commence par les fleuves ! 80% des déchets plastiques retrouvés dans les océans viennent de la terre. Les fleuves étant des cours d’eau qui se jettent dans la mer, il est important de les préserver pour protéger la biodiversité marine.

Du 29 Avril au 04 Juin 2022 cap sur un fleuve : La Garonne.

Le week-end de 10h à 18h, les visiteurs, familles, grand public pourront visiter les stands, observer les microparticules au microscope et participer aux animations (espace enfant sur place pour les familles).

La semaine du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, des animations s’adaptent à des groupes d’élèves.

Protéger l’Océan, ça s’apprend ! et ça commence par les cours d’eau.

