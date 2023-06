Les guildes autou des arbres fruiiers Exoudun, 10 juin 2023, Exoudun.

Exoudun,Deux-Sèvres

Animation LPO

Les guildes autour des arbres fruitiers

Samedi 10 juin de9h à 16h au refuge LPO d’Olivier d’Exoudun (lieu précisé à l’inscription)

Gratuit sur inscription 06 24 21 02 13 lydie.gourraud@lpo.fr.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:00:00.

Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



LPO Animation

Guilds around fruit trees

Saturday, June 10, from 9 a.m. to 4 p.m. at the Olivier d’Exoudun LPO refuge (location to be confirmed upon registration)

Free with registration 06 24 21 02 13 lydie.gourraud@lpo.fr

Actividades de LPO

Cofradías en torno a los frutales

Sábado 10 de junio de 9.00 a 16.00 horas en el refugio LPO Olivier d’Exoudun (lugar a precisar en el momento de la inscripción)

Gratuito con inscripción 06 24 21 02 13 lydie.gourraud@lpo.fr

LPO-Animation

Gilden rund um Obstbäume

Samstag, 10. Juni, 9-16 Uhr im LPO-Refugium Olivier d’Exoudun (Ort wird bei der Anmeldung angegeben)

Kostenlos nach Anmeldung 06 24 21 02 13 lydie.gourraud@lpo.fr

