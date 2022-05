#EXOTERRITOIRES Essay Essay Catégories d’évènement: Essay

Orne

#EXOTERRITOIRES Essay, 10 juin 2022, Essay. #EXOTERRITOIRES Essay

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-10 22:00:00 22:00:00

Essay Orne Essay Orne Embarquez pour une mission spatiale à Essay avec la compagnie le Clair Obscur! À mi-chemin entre simulation de vie en territoire extra-terrestre, camp d’entraînement et science-fiction, #EXOTERRITOIRES vous propose une immersion sonore et sensorielle au long d’un parcours déambulatoire en extérieur. Embarquez pour une mission spatiale à Essay avec la compagnie le Clair Obscur! À mi-chemin entre simulation de vie en territoire extra-terrestre, camp d’entraînement et science-fiction, #EXOTERRITOIRES vous propose une immersion sonore et… +33 2 33 29 63 24 Embarquez pour une mission spatiale à Essay avec la compagnie le Clair Obscur! À mi-chemin entre simulation de vie en territoire extra-terrestre, camp d’entraînement et science-fiction, #EXOTERRITOIRES vous propose une immersion sonore et sensorielle au long d’un parcours déambulatoire en extérieur. Essay

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT DE SEES

Détails Catégories d’évènement: Essay, Orne Autres Lieu Essay Adresse Ville Essay lieuville Essay Departement Orne

Essay Essay Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essay/

#EXOTERRITOIRES Essay 2022-06-10 was last modified: by #EXOTERRITOIRES Essay Essay 10 juin 2022 Essay Orne

Essay Orne